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Çilek soslu pannacotta

Çilek soslu pannacotta tarifi

Malzemeler:
500 g sıvı krema
70 g şeker
1 çubuk vanilya (ya da bir çay kaşığı toz vanilya)
8 g jelatin
50 g süt

Hazırlanışı:
Krema, süt ve şekeri karıştırarak kaynatın. Jelatini 1 litre soğuk suda yumuşatın ve elinizle süzerek kaynayan malzemeye ilave edin. 2 dakika karıştırarak kaynatmaya devam edin. Altını kapatarak servis yapacağınız kaplara dökün. Soğuduktan sonra dilerseniz kalıplardan çıkarın ve üzerini sosla süsleyin ya da bizim yaptığımız gibi servis tabaklarına doldurup üzerini sosla kaplayın.

Çilekli sos:
Yarım kg çilek
80 gr pudra şekeri
20 gr nişasta

Hazırlanışı:
Çilekleri robotta küçük parçalar haline gelinceye kadar kısa bir süre parçalayın. Bir tavaya tüm malzemeyi koyup kısık ateşte 5 dakika kadar karıştırarak pişirin.

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