Çilek soslu pannacotta tarifi

Malzemeler:

500 g sıvı krema

70 g şeker

1 çubuk vanilya (ya da bir çay kaşığı toz vanilya)

8 g jelatin

50 g süt



Hazırlanışı:

Krema, süt ve şekeri karıştırarak kaynatın. Jelatini 1 litre soğuk suda yumuşatın ve elinizle süzerek kaynayan malzemeye ilave edin. 2 dakika karıştırarak kaynatmaya devam edin. Altını kapatarak servis yapacağınız kaplara dökün. Soğuduktan sonra dilerseniz kalıplardan çıkarın ve üzerini sosla süsleyin ya da bizim yaptığımız gibi servis tabaklarına doldurup üzerini sosla kaplayın.



Çilekli sos:

Yarım kg çilek

80 gr pudra şekeri

20 gr nişasta



Hazırlanışı:

Çilekleri robotta küçük parçalar haline gelinceye kadar kısa bir süre parçalayın. Bir tavaya tüm malzemeyi koyup kısık ateşte 5 dakika kadar karıştırarak pişirin.