Çilekli cheesecake

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- kişilik -

Malzemeler

70 gr kepekli bisküvi

20 gr esmer şeker

50 gr tereyağı

Krema için

550 gr labne peyniri

170 gr toz şeker

2 gr tuz

3 yumurta

1 yumurta sarısı

75 ml krema

1 paket vanilya

Üzeri için

300 gr çilek

File badem



Hazırlanışı

Labne peyniri, şeker ve tuzu mikserle yaklaşık 3 dakika pürüzsüz bir krema elde edene kadar çırpın. Yumurta ve yumurta sarılarını bir cam kaseye alıp çok köpürtmeden çırparak labneli karışıma ilave edin. 2 dakika daha çırpın. Karışıma krema ve vanilyayı da ilave edin. Köpük kıvamına gelene kadar karışımı çırpın. Kepekli bisküvi, esmer şeker ve tereyağını mutfak robotunda karıştırın. Yuvarlak bir kalıbın tabanına yağlı kağıt yayın. Bisküvili karışımı kalıbın tabanında eşit yükseklik oluşturacak şekilde bastırarak yayın. Daha sonra krema karışımını kalıbın içine dökün. Fırın tepsisinin yarısına kadar suyla doldurun ve cheesecake’i içine yerleştirip önceden 160 dereceye ısıtılmış fırında 1 saat 15 dakika pişirin. Oda ısısında beklettikten sonra kalıbın ağzını streç filmle kapatın. Buzdolabında 3 saat bekletin. Kalp şekilli bir kalıpla kesip üzerini küçük kesilmiş çilek parçaları ve file bademle kaplayın.

