Çilekli cupcake

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

12 kişilik -

Malzemeler

125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 paket vanilya

150 gr. şeker

3 yumurta

225 gr. un

2 kahve fi ncanı süt

150 gr. çilek reçeli

1 paket kremşanti



Yapılışı

Kremşanti ve çilek reçeli dışında tüm malzemeyi derin bir kapta, el mikserinin düşük hızında rengi açılıncaya dek çırpın. Malzemeyi cupcake kağıtlarına paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.



Süslemesi

Keskin bir bıçakla keklerin üstünü kesin, içini kaşık yardımıyla biraz oyun. Çilek reçeli veya arzu ettiğiniz başka bir marmelatla doldurun. Keserek çıkardığınız kapağı tekrar kapatın. Kremşanti tozunu 1 bardak süt ile çırpın. Sıkma torbasına doldurun ve keklerin üzerine spiral şeklinde sıkarak süsleyin. En üstüne ise renkli şeker hamurlarından kelebekler yapın.



