Çilekli cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 paket vanilya
150 gr. şeker
3 yumurta
225 gr. un
2 kahve fi ncanı süt
150 gr. çilek reçeli
1 paket kremşanti
Yapılışı
Kremşanti ve çilek reçeli dışında tüm malzemeyi derin
bir kapta, el mikserinin düşük hızında rengi açılıncaya
dek çırpın. Malzemeyi cupcake kağıtlarına paylaştırın.
Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika
pişirin. Soğumaya bırakın.
Süslemesi
Keskin bir bıçakla keklerin üstünü
kesin, içini kaşık yardımıyla
biraz oyun. Çilek reçeli veya arzu
ettiğiniz başka bir marmelatla
doldurun. Keserek çıkardığınız
kapağı tekrar kapatın.
Kremşanti tozunu 1 bardak süt ile
çırpın. Sıkma torbasına doldurun
ve keklerin üzerine spiral şeklinde
sıkarak süsleyin. En üstüne
ise renkli şeker hamurlarından
kelebekler yapın.