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Çilekli cupcake

 12 kişilik   -
Malzemeler
125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 paket vanilya
150 gr. şeker
3 yumurta
225 gr. un
2 kahve fi ncanı süt
150 gr. çilek reçeli
1 paket kremşanti

Yapılışı
Kremşanti ve çilek reçeli dışında tüm malzemeyi derin bir kapta, el mikserinin düşük hızında rengi açılıncaya dek çırpın. Malzemeyi cupcake kağıtlarına paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.

Süslemesi
Keskin bir bıçakla keklerin üstünü kesin, içini kaşık yardımıyla biraz oyun. Çilek reçeli veya arzu ettiğiniz başka bir marmelatla doldurun. Keserek çıkardığınız kapağı tekrar kapatın. Kremşanti tozunu 1 bardak süt ile çırpın. Sıkma torbasına doldurun ve keklerin üzerine spiral şeklinde sıkarak süsleyin. En üstüne ise renkli şeker hamurlarından kelebekler yapın.

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