Çilekli kalpli cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
120 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
220 gr. şeker
2 yumurta
150 gr. un
1 çay kaşığı karbonat
1 tutam tuz
120 ml. süt
Yarım limon kabuğu rendesi ve suyu
Yapılışı
Yağ ve şekeri birlikte yumuşak ve kabarık bir kıvama
gelene kadar çırpın. Çırpmaya devam ederken birer
birer yumurtaları ekleyin. Ayrı bir kaba, un, karbonat ve
tuzu koyun. Yumurtalı karışım içine bu unlu karışımdan
biraz ekleyip çırpın. Sonra biraz sütten ekleyin. Ardından
tüm malzemeyi yağlı karışıma ekleyin. Limon suyunu
ve kabuğunu da katıp cupcake kağıtlarına bölüştürün.
Hazırladığınız kalıbın 3/4’ünü dolduracak şekilde hamuru
kalıplara bölüştürün. 160 derecede ısıtılmış fırında 20
dakika kadar pişirin.
Süsleme
Hazır çilekli pudingi paketinde
yazdığı gibi hazırlayın, soğutun.
Kekin tepesinde kalp şeklinde
kalıpla bir bölüm kesin. Çilekli
pudingi bu bölüme doldurun.
Üzerine pudra
şekeri serpin.