Çilekli süt tatlısı

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- kişilik -

Malzemeler

1 lt. süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 kase çilek

1 paket tart jölesi

2.5 çay bardağı vişne suyu



Hazırlanışı:

Bir tencereye irmik ve toz şekeri koyup sütü yavaş yavaş ekleyerek ocak üzerinde muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ekleyin. Islatılmış kelepçeli kalıba dökün ve biraz soğutun. Çilekleri ikiye bölüp tatlının üzerini süsleyin. Diğer tarafta tart jölesini paketin üzerindeki tarife göre vişne suyuyla hazırlayın. Çileklerin üzerine dökün. Buzdolabında 1 gece bekletin. Servise sunun.