menu

close

menu

close

menu

close

Çubukta bal kabağı topları

Çubukta bal kabağı topları tarifi

Malzemeler:
300 gr bal kabağı
4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket pötibör bisküvi
1 çay bardağı ceviz
1 paket vanilya
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı:
Kabak dilimlerini iri parçalar şeklinde doğrayın. Tencereye alıp üzerine 1 çay bardağı su ekleyip pişirin. İyice yumuşadıktan sonra genişçe bir kaba alın. Şeker ekleyip çatalla ezin. Bisküvileri irice kırın bal kabağına ekleyin. Tarçın, portakal kabuğu ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Hafifçe yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Birer çubuğu üzerlerine batırıp servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ballı ve labne peynirli ahududu püresi
Tarçınlı kalp rulolar
Tahıllı bar
Şekersiz lokmalar
Pembe tatlı
Nar ve chia tohumları ile mangolu ahududu jölesi
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ballı ve labne peynirli ahududu püresi
Tarçınlı kalp rulolar
Tahıllı bar
Şekersiz lokmalar
Pembe tatlı
Nar ve chia tohumları ile mangolu ahududu jölesi

En çok okunanlar

Son Eklenenler