Damask Desenli Cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

225 gr. un

4 yemek kaşığı kakao

1 tutam tuz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

120 gr. şeker

120 gr. esmer şeker

60 gr. tereyağı (oda sıcaklığında )

1 yumurta

1 çay kaşığı vanilya

60 gr. kefir

120 gr. ılık su



Yapılışı

Unu, kabartma tozunu, tuzu ve kakaoyu bir kaba eleyin. Mikserde şekerleri ve yağı çırpın. Yumurtayı ve vanilyayı ekleyin. En son unu, suyu ve kefiri koyup çırpın. Kaplara eşit olarak koyduğunuz cupcake’leri yaklaşık 20 dakika içi pişinceye kadar 170 derecedeki fırında pişirin.



Süslemesi

250 ml. çiğ krema

250 gr. bitter kuvertür çikolata



Yapılışı

Çiğ kremayı bir sos kabına alıp ateşte kaynatın. Sonra da ocaktan alıp bitter kuvertür çikolata ile karıştırın. Damask desenli kalıplar yardımıyla da keklerinizi süsleyin.



