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Damask Desenli Cupcake

 12 kişilik   -
Malzemeler
225 gr. un
4 yemek kaşığı kakao
1 tutam tuz
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
120 gr. şeker
120 gr. esmer şeker
60 gr. tereyağı (oda sıcaklığında )
1 yumurta
1 çay kaşığı vanilya
60 gr. kefir
120 gr. ılık su

Yapılışı
Unu, kabartma tozunu, tuzu ve kakaoyu bir kaba eleyin. Mikserde şekerleri ve yağı çırpın. Yumurtayı ve vanilyayı ekleyin. En son unu, suyu ve kefiri koyup çırpın. Kaplara eşit olarak koyduğunuz cupcake’leri yaklaşık 20 dakika içi pişinceye kadar 170 derecedeki fırında pişirin.

Süslemesi
250 ml. çiğ krema
250 gr. bitter kuvertür çikolata

Yapılışı
Çiğ kremayı bir sos kabına alıp ateşte kaynatın. Sonra da ocaktan alıp bitter kuvertür çikolata ile karıştırın. Damask desenli kalıplar yardımıyla da keklerinizi süsleyin.

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