Damla çikolata kubbe

Malzemeler:

4 su bardağı süt

1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı damla çikolata

Üzeri için:

Kakao



Hazırlanışı:

Süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alarak çırpma teliyle karıştırın. Orta ateşteki ocağa alın, kaynayana kadar sürekli karıştırarak pis¸irin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın. Vanilya ve tereyağını da ekleyerek çırpın. Kullanacağınız kase veya fincanları, tatlıların daha kolay çıkması için sudan geçirin. Muhallebinin 1/3’ ünü kaselere, üzerinde boşluk kalacak şekilde paylaştırın. Kalan muhallebiye damla çikolatayı ekleyip, çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Çikolatalı muhallebiyi sade muhallebinin üzerine paylaştırın. Oda ısısına geldikten sonra soğuması için buzdolabına kaldırın. 2-3 saat soğuttuğunuz muhallebileri ters çevirerek tabağa koyun. Üzerine kakao serperek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.