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Damla çikolatalı cupcake

 6 kişilik   -
Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yumurta
150 gr. un
1/2 kahve fincanı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı damla çikolata

Yapılışı
Tereyağı ve pudra şekeri krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker karışıma yedirin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin. Süt ilave edin. En son damla çikolata ekleyin. Cupcake kağıtlarına paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Süslemesi
Keklerinizin üzerini turuncu şeker hamuru ile kaplayın. Üzerini kalıplar yardımıyla kestiğiniz kelebek şeklindeki şeker hamurları ile süsleyin.

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