Damla çikolatalı cupcake
6 kişilik
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Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yumurta
150 gr. un
1/2 kahve fincanı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı damla çikolata
Yapılışı
Tereyağı ve pudra şekeri krema kıvamına gelene dek
çırpın. Yumurtaları teker teker karışıma yedirin. Un,
kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin. Süt ilave
edin. En son damla çikolata ekleyin. Cupcake kağıtlarına
paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında
yaklaşık 20 dakika pişirin.
Süslemesi
Keklerinizin üzerini turuncu
şeker hamuru ile kaplayın.
Üzerini kalıplar yardımıyla
kestiğiniz kelebek şeklindeki
şeker hamurları ile süsleyin.