Damla çikolatalı cupcake

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6 kişilik -

Malzemeler

100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

2 yumurta

150 gr. un

1/2 kahve fincanı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı damla çikolata



Yapılışı

Tereyağı ve pudra şekeri krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker karışıma yedirin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin. Süt ilave edin. En son damla çikolata ekleyin. Cupcake kağıtlarına paylaştırın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.



Süslemesi

Keklerinizin üzerini turuncu şeker hamuru ile kaplayın. Üzerini kalıplar yardımıyla kestiğiniz kelebek şeklindeki şeker hamurları ile süsleyin.

