Damla çikolatalı fındıklı bar kurabiye tarifi
Malzemeler:
270 g un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
1.5 su bardağı tereyağı
3 su bardağı esmer şeker
3 yumurta
2 çay kaşığı vanilya
1 su bardağı damla bitter çikolata
2 su bardağı iri çekilmiş fındık
Üzeri için:
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
Un, kabartma tozu ve tuzu bir kaba eleyin. Tereyağı ve esmer şekeri derin bir karıştırma kabına alarak 2 dakika çırpın. Elediğiniz unlu karışımı da ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ilave edin. Çikolata ve fındığı ekleyerek bir tahta kaşık yardımıyla 1-2 dakika karıştırın. 20x20 cm ölçülerinde bir kalıbı yağlayın. Hamuru kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.