Damla sakızlı cezerye tarifi

Malzemeler:

Yarım kg havuç

1.5 paket bisküvi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık

1 çay kaşığı damla sakızı macunu veya 1 paket damla sakızlı vanilya

Üzeri için

1 su bardağı hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Havucun kabuklarını temizleyip rendeleyin. Tereyağını tavada eritin. Havucu ekleyip yumuşayıncaya kadar soteleyin. Şekeri ekleyip sotelemeye devam edin. Malzeme yumuşayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bisküviyi un haline getirin. Soğuyan havuçlu harca ilave edin. Ceviz ve damla sakızlı macunu ilave edip karıştırın. Tepsiye hindistan cevizinin yarısını serpin. Üzerine cezeryeyi yayın. Kalan hindistan cevizini de üzerine serpin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.