Dondurma Şöleni

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Dondurmanızı evde kendiniz de yapabilirsiniz!

1 kişilik kişilik -

Süt ve kremayı ocakta kaynamaya bırakın. Yumurta, toz şeker, vanilya ve nişastayı ayrı bir kapta bir çırpma teli yardımı ile karıştırın. Sütlü kremalı karışımın bir kısmını azar azar yumurtalı karışıma yedirin ve akıcı hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edin. Ardından bu karışımı, kaynamakta olan süt ve kremalı karışıma döküp karıştırarak pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp soğuk su ya da buzun üzerinde hızla soğutun ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Dondurmanızı derin dondurucuya koyup belirli aralıklarla karıştırın. Çeşitli meyve soslarıyla farklı tatlar bulabilirsiniz.