Dondurma Şöleni
Dondurmanızı evde kendiniz de yapabilirsiniz!
1 kişilik kişilik
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Süt ve kremayı ocakta kaynamaya bırakın. Yumurta, toz şeker, vanilya ve
nişastayı ayrı bir kapta bir çırpma teli yardımı ile karıştırın. Sütlü
kremalı karışımın bir kısmını azar azar yumurtalı karışıma yedirin ve
akıcı hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edin.
Ardından bu karışımı, kaynamakta olan süt ve kremalı karışıma döküp
karıştırarak pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp soğuk su ya da buzun
üzerinde hızla soğutun ve homojen bir karışım elde edene kadar
karıştırın. Dondurmanızı derin dondurucuya koyup belirli aralıklarla
karıştırın. Çeşitli meyve soslarıyla farklı tatlar bulabilirsiniz.