Dondurmalı sandviç kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr sade kek unu

115 gr tereyağı

2 tatlı kaşığı karbonat

50 gr pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı bal

25 gr ince çekilmiş ceviz

6 top çilekli dondurma

6 top böğürtlenli dondurma



Hazırlanışı:

Fırını 200 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Derin bir karıştırma kabına un, şeker, tarçın ve karbonatı eleyin. Tereyağını ilave edin ve ekmek kırıntısı halini alana kadar yoğurun. Balı bir cezvede akışkan hale gelene kadar ısıtın. Un karışımına ekleyin ve iyice yoğurun. Hamuru merdaneyle açıp yuvarlak kalıp ile ya da çay bardağıyla kesip tepsiye dizin. önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın. Soğuyan bisküvilerin arasına birer top çilekli ve böğürtlenli dondurma koyup soğuk servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.