Dondurmalı ve cevizli yassı kadayıf tarifi

Malzemeler:

4-6 yassı kadayıf

2 yumurta

Yarım çay bardağı süt

Dondurma

Ceviz

Şerbeti için

2.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Kızartmak için

1 su bardağı ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bir kasede yumurtaları ve sütü çırpın. Yassı kadayıfları bu karışıma bulayıp 15-20 dakika bekletin. Derin bir tavada yağı kızdırın. Yassı kadayıfları ekleyip kızartın. Tavadan alıp soğuk şerbete ilave edin ve şerbeti çektikten sonra servis tabağına dizin. Kalan şerbetin bir kısmını üzerlerine gezdirin. İri çekilmiş ceviz ve dondurmayla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.