Egzotik aroma tarifi

Malzemeler:

1 kap çırpılmış süt

1/2 kap yulaf

1 yemek kaşığı çiğ Hindistan cevizi yağı

2 dondurulmuş muz ya da mango

Yarım beyaz dragon fruit

1 tatlı kaşığı mavi renkli toz glazür

1 Hindistan cevizinin suyu

1 yıldız meyvesi (süslemek için)



Hazırlanışı:

Blender’ın içine tüm malzemeleri atıp karıştırın. Mavi homojen bir karışım elde edeceksiniz. Smoothie yoğun bir kıvamda olsa bile sunum tabağına koyduktan sonra tekrar derin dondurucuya atın. Servis yapmadan önce üzerine taze meyvelerle süsleme yapılana kadar biraz daha donabilir. Ayrı bir yerde küçük bir kaşık yardımıyla dragon fruit’ten küçük toplar hazırlayın. Yıldız meyvesini de ince ince dilimleyin. Dilerseniz mango dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi, yaban mersini gibi farklı renklerde meyvelerle süslemenize son dokunuşları gerçekleştirebilirsiniz.