Sunumu şık lezzeti bol!

Malzemeler

2 yemek kaşığı su

Yarım limonun suyu

2 kırmızı elma

1 milföy hamuru

3 yemek kaşığı kayısı reçeli

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Bir sos tenceresinde su ve limon suyunu karıştırın. Kabuklarını soymadan ince dilimlediğiniz elmaları limonlu su karışımına ekleyin. 3-4 dakika, elmalar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Milföy hamurunu bir merdane yardımıyla ince açıp 6 şerit kesin. Kayısı reçelini küçük bir sos tenceresine alın. üzerine üç yemek kaşığı su ekleyip ısıtın. Milföy hamuru şeritlerini yağlı kağıt serili bir zemine alın ve ısıttığınız kayısı reçelini fırça yardımıyla sürün. Uç kısmına süzdüğünüz elmaları üst üste gelecek şekilde yerleştirin tarçın serpin ve elmaların yarısını hamurun kalan kısmıyla kapatıp gül şekli verecek şekilde rulo sarın. Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Elde ettiğiniz elma güllerini muffin kalıplarına yerleştirin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 - 40 dakika pişirin. üzerine pudra şekeri serpip ılık servis yapın.

Elma gülleri artık hazır, afiyet olsun.







