Elmalı tarçınlı çıtır
8 kişilik
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Malzemeler
1 adet yufka
5-6 adet kırmızı elma
100 gr toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı terayağı
Hazırlanışı
Elmaları soyun, rendeleyin şeker ve
terayağı ile 5 dakika pişirin, tarçın ilave
edin. Karışımı yufkanın yarısına sürün,
yufkayı katlayın ve hamur keseceği ile
şeritler halinde keserek yağlanmış fırın
tepsisine dizin.175 dereceye ayarlanmış
fırında15-20 dakika pişirin.
Püf noktası: Fırından çıktıklarında
yumuşak olmalarına rağmen dışarıda
bekleyince çıtırlaşırlar. Aynı gün
tüketilmez ve yumuşarlarsa tekrar
fırınlayarak çıtır hale getirebilirsiniz.
Çıtırları kahvaltıda, çay saatinde,
hatta dondurma ile tatlı olarak servis
edebilirsiniz. Pul biber, kekik, ezilmiş
sarımsak ilave ederek zeytin ezmesi ile
zeytinli çıtırlar da hazırlayabilirsiniz.