Elmalı tarçınlı çıtır

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8 kişilik -

Malzemeler

1 adet yufka

5-6 adet kırmızı elma

100 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı terayağı



Hazırlanışı

Elmaları soyun, rendeleyin şeker ve terayağı ile 5 dakika pişirin, tarçın ilave edin. Karışımı yufkanın yarısına sürün, yufkayı katlayın ve hamur keseceği ile şeritler halinde keserek yağlanmış fırın tepsisine dizin.175 dereceye ayarlanmış fırında15-20 dakika pişirin.



Püf noktası: Fırından çıktıklarında yumuşak olmalarına rağmen dışarıda bekleyince çıtırlaşırlar. Aynı gün tüketilmez ve yumuşarlarsa tekrar fırınlayarak çıtır hale getirebilirsiniz. Çıtırları kahvaltıda, çay saatinde, hatta dondurma ile tatlı olarak servis edebilirsiniz. Pul biber, kekik, ezilmiş sarımsak ilave ederek zeytin ezmesi ile zeytinli çıtırlar da hazırlayabilirsiniz.