Elmalı tortilla tarifi

Malzemeler:

4 elma

1 yemek kaşığı limon suyu

¼ su bardağı mısır nişastası

1.5 su bardağı su

¾ su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

6 tortilla ekmeği

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Yarım su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Elmaların kabuklarını soyup küp doğrayın. Kararmamaları için üzerlerine limon suyu gezdirin. Nişasta, su ve şekeri bir sos tenceresine alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başladığında tuz ve tereyağını ilave edin. En son doğranmış elmaları ve tarçın ekleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hazırladığınız elmalı harcı tortilla ekmeklerinin içine paylaştırıp kalın sigara böreği şeklinde sarın. Ayçiçek yağında iki tarafını da kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Toz şeker ve tarçını bir kasede karıştırın. Kızarmış tortilla ekmeklerinin her iki yüzünü de tarçınlı şekerle kaplayıp dondurma ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden yayınlanmıştır.