Elmalı ve bademli kek tarifi

Malzemeler:

115 gr tereyağı

115 gr toz şeker

2 yumurta

1 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı kek unu

40 gr ufalanmış badem

115 gr kahverengi şeker

600 gr elma

25 gr file badem

Tarçın



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri büyük bir cam kaseye alın. Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Rendelenmiş limon kabuğu, un ve ufalanmış bademi ekleyin. Elmaların kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kahverengi şeker ve limon suyunu ekleyip karıştırın. İçi yağlanmış bir kek kalıbına elmaları aktarın. Kek harcını elmaların üzerine dökün. File bademleri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine tarçın serpip servis yapın.