Elmalı ve hamur kırıntılı bar tarifi
Malzemeler:
220 g tereyağı
220 g toz şeker
2 yumurta sarısı
200 g un
75 g kek unu
2 yemek kaşığı vanilyalı puding tozu
4 elma
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Üzeri için
75 g un
95 g kek unu
75 g esmer şeker
1 çay kaşığı tarçın
90 g tereyağı
Hazırlanışı:
Üzeri için unlar, şeker, tarçın ve tereyağını parmak uçlarınızla yoğurun. Streç filme sarıp 1 saat derin dondurucuda bekletin. Tereyağı, şeker ve yumurta sarılarını mikserle iyice çırpın. Elenmiş unları ve puding tozunu ekleyip yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serili 20 x 30 ölçülerinde fırın kabına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. 15 dakika soğutun. İnce dilimlediğiniz elma, bal, rendelenmiş limon kabuğunu yapışmaz yüzeyli tavaya alın ve kapağı kapalı olarak orta ateşte 5 dakika pişirin. Tabanın üzerine pişirdiğiniz elma dilimlerini yerleştirin. Dondurduğunuz hamuru irice rendeleyip elmaların üzerine serpiştirin ve 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.