Elmalı ve hamur kırıntılı bar tarifi

Malzemeler:

220 g tereyağı

220 g toz şeker

2 yumurta sarısı

200 g un

75 g kek unu

2 yemek kaşığı vanilyalı puding tozu

4 elma

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Üzeri için

75 g un

95 g kek unu

75 g esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

90 g tereyağı



Hazırlanışı:

Üzeri için unlar, şeker, tarçın ve tereyağını parmak uçlarınızla yoğurun. Streç filme sarıp 1 saat derin dondurucuda bekletin. Tereyağı, şeker ve yumurta sarılarını mikserle iyice çırpın. Elenmiş unları ve puding tozunu ekleyip yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serili 20 x 30 ölçülerinde fırın kabına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. 15 dakika soğutun. İnce dilimlediğiniz elma, bal, rendelenmiş limon kabuğunu yapışmaz yüzeyli tavaya alın ve kapağı kapalı olarak orta ateşte 5 dakika pişirin. Tabanın üzerine pişirdiğiniz elma dilimlerini yerleştirin. Dondurduğunuz hamuru irice rendeleyip elmaların üzerine serpiştirin ve 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.