Enginarlı tart
8 kişilik
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Malzemeler Enginarlı Tart Hamuru İçin
250 gr un
125 gr margarin
50 ml sıcak su
½ paket kabartma tozu
1 tutam tuz
Beşamel Sos İçin
500 ml süt
1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
2 yemek kaşığı un
90 gr rendelenmiş kaşar peynir
1 çay kaşığı tuz
1 tutam rendelenmiş muskat (küçük hindistan cevizi)
4-5 adet orta büyüklükte enginar (taze, donmuş veya konserve)
Hazırlanışı
Unu kabartma tozu ile eleyin ve havuz
yapın. Ortaya kalan malzemeyi ilave edin
ve hamuru yoğurun. Alüminyum folyoya
sarın, içi hazır olana kadar buzdolabında
bekletin. Yağı eritin, un ile 2 dakika
kavurun, süt ilave edin, yumurta çırpıcağı
ile sürekli çırparak koyulaşana kadar
pişirin. Ateşten alın ve rendelenmiş peynir
ile muskat ilave edin. Altı çıkan tart kalıbını
yağlayın, hamurun yarısını unlu tezgahta
açın, merdane ile tart kalıbına aktarın.
Enginarlar taze ise limonlu ve tuzlu suda
haşlayın. Hazırlanmış beşamel sosa küp
kesilmiş enginarları ilave edin ve hamurun
üzerine dökün. Kalan hamuru merdane ile
açın ve tartın üzeri kapatın. Yumurta sarısı
sürün, hamurdan kesilmiş çeşitli şekiller ile
süsleyerek 180 derece ısıtılmış fırında
30 dakika pişirin.
Not: Enginarlı tart açık büfe mönülerde
veya oturma düzenli yemeklerde
başlangıç olarak verilebilir.