Enginarlı tart

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8 kişilik -

Malzemeler Enginarlı Tart Hamuru İçin

250 gr un

125 gr margarin

50 ml sıcak su

½ paket kabartma tozu

1 tutam tuz



Beşamel Sos İçin

500 ml süt

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

2 yemek kaşığı un

90 gr rendelenmiş kaşar peynir

1 çay kaşığı tuz

1 tutam rendelenmiş muskat (küçük hindistan cevizi)

4-5 adet orta büyüklükte enginar (taze, donmuş veya konserve)



Hazırlanışı

Unu kabartma tozu ile eleyin ve havuz yapın. Ortaya kalan malzemeyi ilave edin ve hamuru yoğurun. Alüminyum folyoya sarın, içi hazır olana kadar buzdolabında bekletin. Yağı eritin, un ile 2 dakika kavurun, süt ilave edin, yumurta çırpıcağı ile sürekli çırparak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alın ve rendelenmiş peynir ile muskat ilave edin. Altı çıkan tart kalıbını yağlayın, hamurun yarısını unlu tezgahta açın, merdane ile tart kalıbına aktarın. Enginarlar taze ise limonlu ve tuzlu suda haşlayın. Hazırlanmış beşamel sosa küp kesilmiş enginarları ilave edin ve hamurun üzerine dökün. Kalan hamuru merdane ile açın ve tartın üzeri kapatın. Yumurta sarısı sürün, hamurdan kesilmiş çeşitli şekiller ile süsleyerek 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.



Not: Enginarlı tart açık büfe mönülerde veya oturma düzenli yemeklerde başlangıç olarak verilebilir.