Erik soslu cheesecake tarifi

Malzemeler:

2 paket burçak bisküvi (165 gramlık iki paket)

50 gr tereyağı

3 yumurta

2 kahve fincanı krema

1 kahve fincanı toz şeker

2 paket labne peyniri

2 çorba kaşığı limon suyu

Üzeri için

7-8 kırmızı erik

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı su



Hazırlanışı:

Bisküvileri mutfak robotunda un haline gelinceye kadar ezin. Eritilip ılınmış tereyağını ilave edip karıştırın. Bisküvili karışımdan iki çorba kaşığı kadarını bir kaseye ayırın. Kalanını dikdörtgen bir kalıbın tabanına ve kenarlarına gelecek şekilde elinizle düzleştirerek yayın. Kalıbı bu şekilde 15 dakika buzlukta bekletin. Yumurtaların aklarını sarılarından ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp şekerle beş dakika kadar çırpın. Krema, önceden ayırdığınız bisküvili karışım (iki çorba kaşığı) ve peyniri azar azar ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam edin. En son olarak yumurta aklarını ekleyin ve tekrar çırpın. Karışımı buzlukta beklettiğiniz bisküvili kalıbın içine dökün. 160 dereceye ayarlı fırında 55-60 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın ve buzdolabında en az 3-4 saat bekletin. Üzeri için erikleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. İrice dilimleyip bir kaseye alın. Şeker, su ve nişastayı sos tenceresine alıp karıştırın. Kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar bir taşım kaynatın ve erikleri içine atın. 1-2 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Cheesecake’i servis tabağına alın. Erikli sosu üzerine dökün. Dilimleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.