Elif Edes Tapan'dan 'erikli crumble' tarifi...
Malzemeler
• 15-20 adet Anjelik erik
• 1.5 yemek kaşığı esmer şeker
• 2 tatlı kaşığı un
Hamur için
• 150 gr un
• 50 gr esmer toz şeker
• 1 paket vanilya
• 100 gr soğuk tereyağı
Hazırlanışı
Erikleri önce dörde, sonra ortadan ikiye kesin. Şeker ve unla karıştırın ve fırına girecek kaba alın. Hamur için unu eleyin, şeker ve vanilya ilave edin. Ardından soğuk tereyağını parça parça ekleyin, ezerek tek bir hamur haline getirmeden avuç içinizde yuvarlayarak parça parça eriklerin üzerine yerleştirin. 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.