Elif Edes Tapan'dan 'erikli crumble' tarifi...

Malzemeler

• 15-20 adet Anjelik erik

• 1.5 yemek kaşığı esmer şeker

• 2 tatlı kaşığı un

Hamur için

• 150 gr un

• 50 gr esmer toz şeker

• 1 paket vanilya

• 100 gr soğuk tereyağı



Hazırlanışı

Erikleri önce dörde, sonra ortadan ikiye kesin. Şeker ve unla karıştırın ve fırına girecek kaba alın. Hamur için unu eleyin, şeker ve vanilya ilave edin. Ardından soğuk tereyağını parça parça ekleyin, ezerek tek bir hamur haline getirmeden avuç içinizde yuvarlayarak parça parça eriklerin üzerine yerleştirin. 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

