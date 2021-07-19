Etimek tatlısı nasıl yapılır? Pratik tarif

Evde kolayca yapılabilen, bu nedenle her dönem tarifi aranan tatlılar arasında etimek tatlısı da yer alıyor. Kolay etimek tatlısı nasıl yapılır diyorsanız pratik bir reçete ile karşınızdayız. Aşağıda etimek tatlısı için gerekli malzemeleri ve tarifin yapım aşamalarını bulabilirsiniz. Eğer diyet etimek tatlısı denemek isterseniz ilgili linkimize de bakabilirsiniz.

Etimek Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler:

1 paket hazır kızarmış ekmek



Şerbeti için

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su



Muhallebisi için

1 lt süt

6 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası



Üzeri için

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Tercihinize göre meyve



Etimek Tatlısı Tarif ve Yapım Aşamaları





Büyük boy dikdörtgen bir cam kaba ekmekleri dizin.

Şerbet için şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın.

Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. 10 dakika sonra şerbeti ekmeklerin üzerine dökün.

Başka bir tencereye 1 lt sütü dökün.

Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın ve orta ısılı ocağın üzerine koyun.

Karışım muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını da ekleyin. Muhallebi hazır olunca şerbetli ekmeklerin üzerine dökün, düzgünce yayın ve soğumaya bırakın.

Krem şantiyi, üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Soğumuş olan ekmeklerin üzerine dökün ve tatlıyı soğumaya bırakın.

Buzdolabında 4-10 saat arası bekletin. Üzeri için dilediğiniz meyveleri seçerek üzerine dizin.

Meyve dışında dilerseniz Hindistan cevizi, fıstık ya da fındık kullanabilirsiniz.





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