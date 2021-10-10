Evde profiterol nasıl yapılır? 4 farklı nefis profiterol tarifine ne dersiniz?

Uzun yıllar Fransız ve İtalyan mutfakları arasında paylaşılamayan bir tarif olan Profiterol zaman içinde şekil, biçim değiştirse de bugün pek çok kültürde çok sevilen lezzetler arasında. Peki, evde profiterol nasıl yapılır? Profiterol yapımında hangi malzemeler kullanılır? Gelin Elele arşivinden birbirinden farklı profiterol tarifleri arasında bir gezintiye çıkalım... Karşınızda evde deneyebileceğiniz 4 farklı profiterol tarifi:

BETİ RUSO'DAN PROFİTEROL TARİFİ

Elele arşivinde Beti Ruso'nun (2018) verdiği profiterol tarifi şöyleydi:



Profiterol Tarifi



Hazırlama süresi: 50-60 dakika

Kişi sayısı: 4 kişilik

Malzemeler



Pataşu hamuru için:

• 225 gr su

• 230 gr tereyağı

• 4 gr tuz

• 120 gr elenmiş un

• 5 adet yumurta



Pastacı kreması için:



• 10 adet yumurta sarısı

• 590 gr krema

• 500 gr süt

• 220 gr şeker

• 4 gr vanilya

• 60 gr un

• 30 gr tereyağı

• 3 adet jelatin

Çikolata sosu için:

• 50 gr krema

• 80 gr çikolata



PROFİTEROL YAPIM AŞAMALARI

İlk olarak pataşu hamurunu hazırlamalısınız.

Tereyağını eriterek, su ve tuz ile karıştırın. Ardından unu eleyerek ekleyin. İyice kavrulduktan sonra ocaktan alın ve soğutun.

Yumurtaları ekleyerek biraz bekletin ve fırın tepsisine şekilli bir şekilde koyun. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, ardından 190 derecede 10 dakika daha pişirin.

Bu işlemin ardından kremayı hazırlamak için 100 gr şekerle karamel yapın. Süt, krema ve vanilyayı ocağa alın ve kaynama noktasına getirin.

Yumurta sarısı ve şeker ile karıştırdıktan sonra unu ekleyerek tekrar karıştırın.

Ayrı bir yerde jelatini soğuk suda çözdürün. Süt karışımına karameli ekleyip çırpın.

Ardından yumurtalı karışımı yavaşça ekleyip muhallebi kıvamına geldikten sonra alın. Karışıma tereyağı ve jelatini ekledikten sonra hamurların içine yerleştirin.

Üzerine çikolata sosunu benmari usulü eritip dökün.



ÇİKOLATA SOSLU DONDURMALI PROFİTEROL

Malzemeler:



Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

113 g tereyağı

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

5 yumurta

Dolgu için

Vanilyalı dondurma



Üzeri için

200 ml krema

200 g bitter çikolata

File badem

Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Süt, su, şeker, tuz ve tereyağını tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynayınca unu bir seferde ekleyip tahta kaşıkla bütün hamur haline gelinceye kadar 3-4 dakika karıştırın.

Ocaktan alıp hamuru mikser kabına aktarın. 4 yumurtayı teker teker ekleyip mikserle iyice çırpın. Hamuru düz uçlu sıkma torbasına doldurun ve aralıklı olarak tepsiye sıkın.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

Çikolatayı küçük parçalara bölün. Kremayı sos tenceresine alın ve orta ateşte ısıtın. Çikolatayı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın.

Ocaktan alıp ara ara karıştırarak soğutun. Profiterol toplarını enine ortadan ikiye kesin ve içlerine birer top dondurma yerleştirin. Üzerine çikolata sos gezdirip file badem serpiştirerek servis yapın. (Tarif Lezzet Dergisi



BALLI PROFİTEROL

Malzemeler

Hamuru için

250 ml su

175 gr un

110 gr tereyağı

4 yumurta

5 gr tuz

Bal

Muhallebisi için

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı toz şeker

1 yumurta

1 paket vanilya

Hazırlanışı:

Muhallebi için gerekli olan tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve çırpın. Karışımı tencereye aktararak ocakta pişirin ve soğumaya bırakın.

Hamur için su ve tereyağını bir tencereye alın. Yağ eriyip hafif kaynamaya başlayınca ocaktan alıp unu ekleyin ve iyice yedirene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırın.

Tekrar ocağa alarak kokusu çıkana kadar kavurun ve ocağı kapatın. Ilındıktan sonra yumurtaları tek tek yedirerek kırın. Sıkma torbasına alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak sıkın. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Soğuyan muhallebiyi hamur toplarının içine doldurup üzerine bal dökün. Servis yapın.





FRAMBUAZLI PROFİTEROL







Malzemeler:



Şu hamuru için



60 gr tereyağı

1.5 çay bardağı su

1.5 çay bardağı un

1 tutam tuz

2 yumurta



Krema için



300 ml süt kreması

2 yemek kaşığı pudra şeker

2 çay kaşığı gül suyu

250 gr ahududu

Karamel için

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı su

Hazırlanışı:

Şu hamuru için, tereyağı ile suyu tencereye alın. Su kaynamaya başlayınca unu azar azar ekleyip tahta kaşıkla sürekli karıştırın.

Tuzla tatlandırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Yumurtaları ilave edip kaşıkla iyice karıştırın.

Hamuru krema sıkma torbasına doldurup üzerine yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla sıkın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Hamurları fırından alıp ılınınca ortadan ikiye kesin.

Tekrar tepsiye yerleştirip aynı ısıda 5-6 dakika daha pişirin. Krema için, pudra şeker ile süt kremasını mikserle çırpın. Gül suyunu ilave edin. Frambuazları yıkayıp sularını süzdürün.

Karamel için, şeker ve 2 yemek kaşığı suyu tavaya alın. Kısık ateşte şeker eriyip karamelize oluncaya kadar ısıtın.

Tavayı ocaktan alıp ılındırın.

Hamurların alt parçalarını servis tabağına yerleştirin. Kremayı üzerlerine yayıp birer frambuaz yerleştirin.

Diğer hamurları üzerine kapatıp üzerlerine karamel gezdirin. Servis yapın.

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