Fındıklı un helvası tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

2 su bardağı beyaz un

Şerbeti için

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Üzeri için

Fındık



Hazırlanışı:

Şerbeti için su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ilave edip rengi dönünceye kadar karıştırarak kavurun. Un altın sarısı rengini aldığında altını kısıp şerbeti ilave edin ve helva koyulaşıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve kapağı kapalı olarak helva ılınıncaya kadar dinlendirin. Ilınan helvayı bir kalıp yardımıyla şekillendirerek servis tabağına alın. Üzerini fındık ile süsleyerek servis yapın.