Fındıklı ve erikli çikolata topları tarifi

Malzemeler

210 g fındık

170 g çekirdeği çıkarılmış kuru erik

70 g fındık ezmesi

2 çay kaşığı vanilya özütü

80 g eritilmiş bitter çikolata

24 adet fındık (Ortasına koymak için)

Kaplamak için

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

170 g eritilmiş çikolata



Hazırlanışı

Fındıkları mutfak robotunda iyice parçalanana kadar çekin, yarısını ayırın. Kalanına kuru erikleri, fındık ezmesini, vanilya özünü ve çikolatayı ekleyerek güzelce karışana kadar tekrar çekin. Karışımdan 1’er tatlı kaşığı kadar alarak her birinin ortasına 1 tane fındık yerleştirerek 24 adet top oluşturun. Kaplama için ayırdığınız çikolatayı ve yağı bir kasede karıştırın. Yaptığınız topları teker teker çikolataya batırın. Fazlalığı atmak için hafifçe vurun. Ayırdığınız çekilmiş fındıkları üzerlerine serpiştirin ve 30 dakika kadar buzdolabında bekletip iyice soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.