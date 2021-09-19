Fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır? 4 farklı tarif ve bir şef videosu

Fırın sütlaç tatlısı Türkiye'de herkes tarafından en çok sevilen ve tercih edilen tatlılar arasındadır. Evde kolayca yapabileceğiniz fırın sütlacının çeşitli tarifleri mevcut. Hakiki, gerçek fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, bu yazımızda Lezzet.com.tr editörü Başak Öngel'in fırın sütlaç tarifini, eğitmen şef Arif Akdaş'ın hakiki fırın sütlaç videosunu ve alternatif olarak 2 farklı sütlaç tarifini bulabilirsiniz...

Yemek sitesi lezzet.com.tr editörü Başak Öngel'in tarifi ile başlayalım

FIRINDA SÜTLAÇ (Sübye ile) TARİFİ



FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg süt

160 gr şeker

4 yemek kaşığı pirinç

1 yumurta sarısı

5 gr vanilin

100 gr sübye



FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

Öncelikle sütlaç yapımına sübye hazırlayarak başlanır.

Sütlaç yapılmadan bir gece önce 100 gr pirinç suya koyulur ve sabaha kadar bekletilir.

Ertesi gün pirinç içerisindeki su süzülür ve 100 gr su eklenerek blenderdan pürüzsüz olana dek öğütülür.

Ardından süzülür ve suyu kullanılır.

Bir tencereye pirinçler koyulur ve üzerine su eklenerek haşlanana kadar pişirilir.

Bir kapta yumurta sarısı, şeker ve süt homojen bir kıvam alana dek çırpılır.

Boş bir tencereye alınarak altı kısık ısıtılmaya başlanır, kaynamaya yaklaşınca içine haşlanan pirinçler ve vanilin eklenir.

Kaynayan sütlaca yavaş yavaş sübye eklenir ve bir yandan karıştırılır.

Sübyenin tamamı eklendikten sonra birkaç dakika kaynatılır ve sonrasında altı kapatılır.

Fırına girebilen kaplara pay edilir. Fırın tepsisine su koyulur ve üzerine sütlaç kapları yerleştirilir.

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında üzerini kızarana kadar fırınlanır. Afiyet olsun.

Ayrıca, Eğitmen şef Arif Akdaş'ın gerçek sütlaç tarifi yapımı videosunu da izleyebilirsiniz;

Diğer Fırında Sütlaç tarifleri için;

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1 litre süt

1.5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı su

1 paket vanilya

Üzeri için (İsteğe bağlı): 1 yumurta sarısı (çırpılmış)

Hazırlanışı:

Pirinci yıkayıp suyunu süzün ve derin bir tencereye alın. Üzerine suyu ilave edip pirinçler iyice yumuşayana kadar haşlayın. Ocaktan alıp suyunu süzün.

Haşladığınız pirinci tekrar tencereye alıp üzerine süt ve toz şekeri ilave edin. 10-15 dakika kısık ateşte karıştırarak kaynatın.

Nişastayı yarım su bardağı su ile açıp yavaş yavaş karıştırarak kaynayan sütlaca ekleyin ve 3-4 dakika daha kaynatın. Son olarak vanilyayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.

Sütlacı ısıya dayanıklı kaselere paylaştırın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısını sürün. Derin bir fırın tepsisinin yarısını su ile doldurun.

Derin bir fırın tepsisinin yarısını su ile doldurun. Hazırladığınız sütlaç kaplarını tepsinin içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgara bölümünde üzerleri kızarana kadar pişirin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır. Fırın sütlaç tarifi için lütfen tıklayın.

YUMURTALI FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı pirinç

1 tutam tuz

1 litre süt

1.5 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Pirinçleri yıkayıp orta boy bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve bir tutam tuz ilave edip yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. 1 litre sütten küçük bir kaseye 4-5 yemek kaşığı ayırın. İçine nişasta ve vanilyayı ekleyip karıştırarak eritin.

Pirinçler yumuşayınca sütü ve şekeri tencereye ekleyin, kaynayana kadar orta ateşte karıştırın. Tencerede kaynayan süte nişastalı karışımı ekleyin ve 5-6 dakika daha karıştırarak pişirin.

Ocağı kapatın ve sütlaçtan 2 kepçe kadarını bir kaseye ayırın, yumurta sarısını ekleyip karışımı çırpın. Kalan sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaselerine paylaştırın. Üzerine yumurtalı sütlaçtan birer kaşık gezdirin.

Kalan sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaselerine paylaştırın. Üzerine yumurtalı sütlaçtan birer kaşık gezdirin. Kaseleri fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek kadar soğuk su ekleyin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

YUMURTASIZ FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 kahve fincanı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Tencereye alıp üzerine suyu ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pirinç ununu bir miktar sütle ezip kalan süte ekleyin.

Karışımı tencereye azar azar ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyin. Karışımı toprak kaselere paylaştırın. Kaseleri de içinde su bulunan bir fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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