Bu enfes tatlıya bayılacaksınız!

Malzemeler:

250 ml tahin

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

Yarım limonun suyu

Üzeri için

File fındık



Hazırlanışı:

Tahin, toz şeker ve sütü geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Limon suyunu ilave edip karıştırın. Harcı küçük fırın kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Üzerini file fındıkla süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.