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Fırında sıcak tahin

Bu enfes tatlıya bayılacaksınız!

Malzemeler:
250 ml tahin
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
Yarım limonun suyu
Üzeri için
File fındık

Hazırlanışı:
Tahin, toz şeker ve sütü geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Limon suyunu ilave edip karıştırın. Harcı küçük fırın kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Üzerini file fındıkla süsleyerek sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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