Frambuazlı kedi dili pastası

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- kişilik -

Malzemeler

800 ml süt

300 gr frambuaz

1.5 çay bardağı irmik

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

10 gr margarin

1 paket kedi dili bisküvi

1.5 su bardağı süt (ıslatmak için)

Üzeri için

Frambuaz

Yaban mersini

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Süt, irmik, şeker, vanilya ve frambuazları mutfak robotunda çekin ve tencereye aktarın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp margarin ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Baton kek kalıbını streç film ile kaplayın. Tatlı karışımının 1/3 ünü kalıba yayın. Kedidili bisküvileri süte batırıp üçer tane yan yana gelecek şekilde dizin. üzerine irmikli tatlının yarısını döküp tekrar sütle ıslatılmış bisküvileri dizin. Tatlı karışımının kalanının en üste yayın ve üzerini streç film ile kapatın. Buzdolabında en az 4 saat bekletin. Kalıbı servis tabağına ters çevirip üzerindeki streç filmi kaldırın. Frambuaz, yaban mersini ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.