Frambuazlı kızarmış pufidik tatlı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı frambuaz

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Hazır ekmek hamuru

1 yumurta

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Üzeri için:

Pudra şekeri

Vanilyalı sos için:

2 su bardağı vanilyalı dondurma

1 tatlı kaşığı hazır rom aroması



Hazırlanışı:

Frambuaz, şeker ve mısır nişastasını bir sos tenceresine alarak frambuaz suyunu bırakana kadar kaynatıp ocaktan alın. Ekmek hamurunu unlu bir tezgah üzerine alarak ince açın. Yuvarlak bir kalıpla kesip içlerine hazırladığınız frambuazlı dolgudan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Her bir hamurun üzerine yumurta sarısı sürün. Kızgın Ayçiçek yağında kızartın. Vanilyalı sosu hazırlamak için bir kasede dondurma ve hazır rom aromasını krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Kızaran hamurları servis tabağına alıp üzerine pudra şekeri serpin. Yanında vanilyalı sosla servis yapın.