Frambuazlı profiterol tarifi

Malzemeler:

Şu hamuru için

60 gr tereyağı

1.5 çay bardağı su

1.5 çay bardağı un

1 tutam tuz

2 yumurta

Krema için

300 ml süt kreması

2 yemek kaşığı pudra şeker

2 çay kaşığı gül suyu

250 gr ahududu

Karamel için

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

Şu hamuru için, tereyağı ile suyu tencereye alın. Su kaynamaya başlayınca unu azar azar ekleyip tahta kaşıkla sürekli karıştırın. Tuzla tatlandırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Yumurtaları ilave edip kaşıkla iyice karıştırın. Hamuru krema sıkma torbasına doldurup üzerine yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla sıkın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Hamurları fırından alıp ılınınca ortadan ikiye kesin. Tekrar tepsiye yerleştirip aynı ısıda 5-6 dakika daha pişirin. Krema için, pudra şeker ile süt kremasını mikserle çırpın. Gül suyunu ilave edin. Frambuazları yıkayıp sularını süzdürün. Karamel için, şeker ve 2 yemek kaşığı suyu tavaya alın. Kısık ateşte şeker eriyip karamelize oluncaya kadar ısıtın. Tavayı ocaktan alıp ılındırın. Hamurların alt parçalarını servis tabağına yerleştirin. Kremayı üzerlerine yayıp birer frambuaz yerleştirin. Diğer hamurları üzerine kapatıp üzerlerine karamel gezdirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.