Frambuazlı ve çikolatalı tart

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8 kişilik -

Malzemeler

100 gr tereyağı

100 gr pudra şekeri

1 yumurta

Yarım çay kaşığı vanilya

3 su bardağı un

1 tutam tuz

İç harcı için

180 gr frambuaz

20 gr pudra şekeri

200 gr bitter çikolata

135 gr tereyağı

2 yumurta

2 yumurta sarısı

35 gr toz şeker

Üzeri için

50 gr pudra şekeri

250 gr frambuaz



Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şekeri, yumurta, vanilya, un ve tuzu hamur yoğurma kabına alın. Hızlı hareketlerle yoğurup hamuru streç folyoya sarın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Hamuru tart kalıbından daha büyük açıp içi yağlanmış tart kalıbına yayın. Kenarlardaki fazlalıkları bıçakla kesin. Hamurun üzerine yağlı kağıt yerleştirip kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve kuru bakliyatı kaldırıp 10 dakika daha pişirin. Tartı fırından alıp oda ısısına gelmesini sağlayın. çikolatalı ve frambuazlı dolguyu hazırlamak için, 180 gr frambuaz ve pudra şekerini bir çatal yardımıyla ezip tart hamurunun içine yayın. 200 gr çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve biraz soğuması için bekletin. Yumurtalar, yumurta sarılarını ve şekeri bir kapta çırpın. Bir spatula yardımıyla çikolatalı karışımı yumurtalara ekleyip karıştırın. Karışımı frambuaz yaydığınız tabanın üzerine döküp düzleyin. 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp oda ısısına gelmesini sağlayın. Pudra şekeri ve frambuazları karıştırıp püre haline getirin. Tartın üzerine yayıp oda ısısında 1 saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır