Magnolia tatlısı hem pratik oluşu hem de lezzetiyle favori tatlılardan. Sadece 15 dakikada hazırlayacağınız magnolia vazgeçilmez tatlınız olacak.

Tüm dünyaya ün salan Fransız tatlısı Magnolia hem lezzetli hem pratik bir tatlı. Çeşitli meyvelerle yapabileceğiniz magnolia, sütün hafifliğiyle birleşip eşsiz bir lezzet sunuyor. Magnolia son zamanların favori tatlısı. Hemen her restoran ve cafenin menüsünde bulabileceğiniz magnolya’yı siz de mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz. Bir kez denedikten sonra magnolia, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Hafifliği sayesinde herkesin rahatlıkla tüketebileceği magnolia sadece 15 dakikanızı alacak pratik bir tatlı. Daha önce hiç denemediyseniz tarifimize mutlaka göz atın. İşte ikram ettiğiniz herkesi hayran bırakacak magnolia tatlısının malzemeleri…





Magnolia Tatlısı Malzemeleri

1 litre süt

1 kutu Krema 200ml

1 yumurta sarısı

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebe bisküvisi

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

Çilek ve muz

Fındık parçaları





Magnolia Tatlısının Hazırlanışı

Geniş bir tencere alın. Bir bardak şekeri, yumurta ve bir litre sütü geniş tencereye koyun ve kısık ateşte karıştırmaya başlayın. Tel çırpıcı yardımıyla karışımı topaklanmayacak şekilde sürekli karıştırın. İki yemek kaşağı un ve buğday nişastasını karışımın içine ekleyin. Son olarak karışıma sıvı kremayı ekleyin. Mikser kullanarak kremayı karışıma iyice yedirin. Muhallebiniz hazır. Ocağın altını kapatıp ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Başka bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin. Robot kullanırsanız parçaları iyice ufaltabilirsiniz. Servis edeceğiniz kup’lara ufalanmış bisküvileri yerleştirin. Bisküvilerin üzerine hazırladığınız muhallebi karışımından biraz ekleyin. Halkalar şeklinde kestiğiniz muzları ve çilekleri muhallebinin üzerine koyun. Üzerine biraz daha muhallebi karışımı ekleyin. Bir kat daha muz ve çilek koyun. Kalan muhallebi karışımını da ekledikten sonra, son olarak kalan bisküvi parçalarını yerleştirin. Üzerini fındıkla süsleyebilirsiniz. Magnolia’yı oda ısısında soğumaya bırakın. Oda ısısında kaldıktan sonra yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Magnolia’nız servise hazır. Afiyet olsun.





Oda ısısında kaldıktan sonra yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Magnolia’nız servise hazır. Afiyet olsun.





Magnolia Tatlısının Sunumu

Magnolia sunumu için cam kavanozlar ya da kuplar tercih edebilirsiniz. Dondurmalıkla da servis yapabilirsiniz. Migros Sanal Market’ten sizin için bulduğumuz dondurmalıkla şık bir sunum yapabilirsiniz. Magnolia tatlısında görsellik önemlidir. Meyvelerin muhallebinin arasında kalması görünmemesine sebep olur. Bu yüzden meyveleri kup, kavanoz ya da dondurmalığınızın dışardan görünen yüzeyine yaslayarak dizmenizi öneririz. Böylece estetik bir görüntü yakalarsınız. Üzerine fındık ya da rulokat gofret koyarsanız daha iddialı bir sunum elde edersiniz.





Magnolia Tatlısının Püf Noktası

Magnolia yaparken dikkat etmeniz gereken ilk nokta, muhallebi kıvamıdır. Muhallebi kıvamı için kısık ateşte pişirmek en önemli etkendir. İkincisi faktör ise tel bir çırpıcı kullanmak. Muhallebi karışımı kısık ateşte pişerken devamlı karıştırarak karışımının topaklanması engellenmelidir. Bu yüzden muhallebi kıvam alana kadar ocağın başından ayrılmayın. Böylece muhallebiniz istenilen akışkan kıvamda olur.

