menu

close

menu

close

menu

close

Gazozlu cupcake

 24-26 kişilik   -
Malzemeler
5 yumurta
5 su bardağı un
2 su bardağı şeker
1/2 paket vanilya
1 küçük şişe meyveli gazoz
1/2 paket kabartma tozu
1 limon kabuğu rendesi

Yapılışı
Yumurta ve şekeri koyu yoğurt kıvamına gelene kadar çırpın. Sırayla diğer malzemeleri ilave edin ancak gazozu en son ekleyin. Orta ısılı fırında 55-60 dakika pişirin. Pişme sırasında fırın kapağını fazla açmamaya özen gösterin.

Süslemesi
Soğuyan cupcake’lerinizin üzerini önce kalıp yardımıyla yaprak şeklinde kestiğimiz yeşil şeker hamurlarıyla süsleyin. Üzerini yine kalıpla kestiğiniz beyaz şeker hamuruyla kapatın. En üstünü ise hamurla yaptığınız şirin ayıcıklarla süsleyin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler