Gazozlu cupcake
24-26 kişilik
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Malzemeler
5 yumurta
5 su bardağı un
2 su bardağı şeker
1/2 paket vanilya
1 küçük şişe meyveli gazoz
1/2 paket kabartma tozu
1 limon kabuğu rendesi
Yapılışı
Yumurta ve şekeri koyu yoğurt kıvamına gelene kadar
çırpın. Sırayla diğer malzemeleri ilave edin ancak
gazozu en son ekleyin. Orta ısılı fırında 55-60 dakika
pişirin. Pişme sırasında fırın kapağını fazla açmamaya
özen gösterin.
Süslemesi
Soğuyan cupcake’lerinizin üzerini
önce kalıp yardımıyla yaprak
şeklinde kestiğimiz yeşil şeker
hamurlarıyla süsleyin. Üzerini
yine kalıpla kestiğiniz beyaz şeker
hamuruyla kapatın. En üstünü ise
hamurla yaptığınız şirin ayıcıklarla
süsleyin.