Güllü kurabiye tarifi

Malzemeler:

30 gr güllü lokum

80 gr tereyağı

2 çay bardağı toz şeker

1 yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı gülsuyu

3.5 su bardağı un

Pudraşeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu



Hazırlanışı:

Lokumları çok küçük küpler şeklinde doğrayın. Yumuşatılmış tereyağına şeker ilave edip krema kıvamına gelen kadar çırpın. Yumurta, süt ve gül suyunu ekleyip çırpmaya devam edin. Un, lokum ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kürdan yardımıyla çizgiler yapın. Önceden ısItılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilınınca üzerlerine pudra şeker serpip servis yapın.