Pekmezle yapılan nefis muhallebili hariri tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı dut pekmezi

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz



Hazırlanışı:

Yarım çay bardağı süt ile nişastayı iyice karıştırın. Kalan süt, vanilya ve şekeri tencereye alıp pişirin. Tarçın ve pekmezi ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Bir yandan karıştırırken nişastalı sütü karışıma ekleyin. Karıştırarak bir kaç dakika pişirin. Ceviz ekleyin ve kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.