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Hariri

Pekmezle yapılan nefis muhallebili hariri tarifi

Malzemeler:
1 litre süt
Yarım çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı dut pekmezi
1 paket vanilya
2 tatlı kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

Hazırlanışı:
Yarım çay bardağı süt ile nişastayı iyice karıştırın. Kalan süt, vanilya ve şekeri tencereye alıp pişirin. Tarçın ve pekmezi ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Bir yandan karıştırırken nişastalı sütü karışıma ekleyin. Karıştırarak bir kaç dakika pişirin. Ceviz ekleyin ve kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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