Haşhaşlı keşkül

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4 kişilik -

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı toz badem

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

Süslemek için

Soyulmuş badem



Hazırlanışı:

Süt, şeker, yumurta sarısı ve toz bademi tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Nişastayı su ile çözerek ince ince kaynayan karışıma ekleyin. Koyulaşıncaya kadar karıştırın. Haşhaş tohumu ilave edip ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırın. Soğuyunca üzerini badem ile süsleyerek servis yapın.