Haşhaşlı ve limonlu kek tarifi

Malzemeler:

80 g tereyağı

235 g toz şeker

1 limonun rendelenmiş kabuğu

15 g haşhaş

160 ml süt

230 g un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

3 yumurta beyazı

Karamelize limon dilimleri için

1 limon

4 yemek kaşığı esmer toz şeker

Yarım çay bardağı ılık su

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Tereyağı ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Rendelenmiş limon kabuğu, haşhaş ve sütü ilave edip karıştırmaya devam edin. Ayrı bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp tereyağlı karışıma ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar karıştırmaya devam edin. Yumurta beyazlarını ayrı bir karıştırma kabında köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpın. Diğer karışıma ekleyerek harcı söndürmeden bir spatula yardımıyla karıştırın. Harcı yağladığınız baton bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Üzeri için limonları ince dilimleyip yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Üzerine toz şeker serpip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirin. Limon dilimlerini çıkarıp ılık suyu ekleyin ve birkaç dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğutun ve şerbeti kekin üzerine gezdirin. Pudra şekeri serpip limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.