Havuçlu mozaik pasta tarifi

Malzemeler:

1 kg havuç

1.5 su bardağı toz şeker

125 g tereyağı

1 paket vanilya

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

2 paket pötibör bisküvi

1 su bardağı Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Havuçları rendeleyip bir tencereye alın. Toz şekeri ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Havuçlar piştikten sonra tereyağını ekleyip karıştırın. Vanilya ve iri çekilmiş cevizi ilave edip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Elinizle küçük parçalara ayırdığınız pötibör bisküviyi ekleyin. Bir tezgaha yağlı kağıt serip üzerine Hindistan cevizi serpin. Havuçlu harcı üzerine dökerek piramit şekli verin. Buzdolabında 4 saat dinlendirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.