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Hindistan cevizi unlu hurma topu

Hindistan cevizi unlu hurma topu tarifi

Malzemeler:
10-15 adet hurma
2 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı Hindistan cevizi unu veya 2 çorba kaşığı blender’dan geçirilmiş çiğ badem
Üzeri için
Hindistan cevizi rendesi ve fıstık

Hazırlanışı:
Hurmaların çekirdeklerini ayıklayarak, 10 dakika kadar suda haşlayın. İçerisine Hindistan cevizi unu ve kakao ekleyin. Hurmaları top haline getirerek çevresini Hindistan cevizi rendesi ve fıstık ile kaplayın. İsterseniz topları kakao veya bademle de kaplayabilirsiniz.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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