Hindistan cevizli kızartılmış muz tarifi

Malzemeler:

4 muz

Yarım su bardağı un

2 yumurta

1 paket vanilya

2 dilim bayat ekmek içi

Yarım su bardağı Hindistan cevizi

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Sunum için

Pudra şekeri

Bal

Vanilyalı dondurma



Hazırlanışı:

Bayat ekmek içini mutfak robotunda ufalayıp fırın tepsisine dökün ve 140 derece fırında kızarmadan kuruması için yaklaşık 6-8 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Yumurta ve vanilyayı bir kapta çırpın. Unu ayrı bir tabağa alın. Ekmek kırıntısı ile Hindistan cevizini de ayrı bir tabağa alın. Muzları 2-3 parçaya kesin. Her bir parçayı önce una, sonra yumurta karışımına ve son olarak Hindistan cevizine bulayın. Kızgın yağda önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin ve kağıt havlu üzerine alın. Kızartılmış muzları servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpiştirip vanilyalı dondurma ve bal ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.