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Hurmalı muhallebi

Hafif ve farklı bir tatlı hurmalı muhallebi tarifi

Malzemeler:
1 lt süt
2.5 yemek kaşığı un
2.5 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
19-20 tane hurma

Hazırlanışı:
Hurmaların çekirdeğini çıkarıp rondoya alın. 4-5 yemek kaşığı süt ekleyip ikisini birlikte çekin ve püre haline getirin. Ardından süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alın ve orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Vanilyayı ve hurma püresini ilave edip karıştırın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra servis kuplarına paylaştırın. İlk sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabına kaldırarak soğutun.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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