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Hurmalı şekerpare

 4-6 kişilik   -
Malzemeler
11 paket tereyağı (oda sıcaklığında)
2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine)
1 yemek kaşığı toz şeker
1-2 yemek kaşığı su
Aldığı kadar un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Üzeri için
Hurma

Şerbeti İçin
 3,5 su bardağı su
3,5 su bardağı toz şeker
Limonun suyu

Hazırlanışı
Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet döküleceği için önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Tereyağını, yumurtaları, toz şekeri ve suyu bir kaba alıp iyice karıştırın. Daha sonra unu ve kabartma tozu ile vanilyayı ekleyip kulak memesinden daha yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizle oval şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Hurmaları uzunlamasına ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Tatlıların her birinin üzerine yarım hurma koyun ve şeklini bozmayacak şekilde bastırın. Az bastırırsanız hurmalar yapışmayıp düşebilir. Tatlıların üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişirin. Fırından çıkardığınız tatlıları 3-4 dakika beklettikten sonra soğuyan şerbeti üzerine dökün. Şerbetini iyice çektiği zaman servis edin.

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