Hurmalı şekerpare
4-6 kişilik
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Malzemeler
11 paket tereyağı
(oda sıcaklığında)
2 adet yumurta (bir
tanesinin sarısı üzerine)
1 yemek kaşığı
toz şeker
1-2 yemek kaşığı su
Aldığı kadar un
1 paket kabartma
tozu
1 paket vanilya
Üzeri için
Hurma
Şerbeti İçin
3,5 su bardağı su
3,5 su bardağı
toz şeker
Limonun suyu
Hazırlanışı
Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet
döküleceği için önce şerbeti hazırlayıp
soğumaya bırakın. Tereyağını, yumurtaları,
toz şekeri ve suyu bir kaba alıp iyice
karıştırın. Daha sonra unu ve kabartma
tozu ile vanilyayı ekleyip kulak memesinden
daha yumuşak bir hamur elde edene kadar
yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde
parçalar alın, elinizle oval şekil verin ve
yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
Hurmaları uzunlamasına ikiye kesin
ve çekirdeklerini çıkarın. Tatlıların her
birinin üzerine yarım hurma koyun ve
şeklini bozmayacak şekilde bastırın. Az
bastırırsanız hurmalar yapışmayıp düşebilir.
Tatlıların üzerine fırça yardımıyla yumurta
sarısı sürün ve önceden ısıtılmış fırında
175 derecede pişirin. Fırından çıkardığınız
tatlıları 3-4 dakika beklettikten sonra
soğuyan şerbeti üzerine dökün. Şerbetini
iyice çektiği zaman servis edin.