İki renkli chia tarifi

Malzemeler:

2 fincan süt

2.5 su bardağı donmuş böğürtlen

Yarım lime rendesi

3 tatlı kaşığı agave şurubu

6 yemek kaşığı chia tohumu

Yenilebilir çiçekler (süslemek için)



Hazırlanışı:

Sunum yapmak istediğiniz kapta 1 bardak süt ile 3 yemek kaşığı chia tohumunu karıştırın ve buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde kıvam alması için bekleyin. Belli aralıklarla karıştırmalısınız. Bu sayede homojen bir karışım olur. Ayrı bir yerde ise geri kalan malzemeleri karıştırın. Sütün rengi içine attığınız böğürtlen sayesinde mor bir hal alacak. İçine chia tohumunu attıktan sonra yine buzdolabına alın ve belli aralıklarla karıştırın. Yoğun kıvamını aldıktan sonra ilk hazırladığınız sunum bardağının üzerine renkli olan kısmını ekleyebilirsiniz. Üst kısmını kaşık yardımıyla düzeltin. Taze meyveler ve yenilebilir çiçeklerle süsleyebilirsiniz.