İncir tatlısı tarifi

Malzemeler:

400 gr kuru incir

1.5 su bardağı ceviz içi

1.5 su bardağı su



Hazırlanışı:

Kuru incirleri iyice yıkayıp sap kısmından kesin. Üzerlerini biraz geçecek şekilde su ekleyin. Bir tencereye alıp kaynatın. Suyu çekip yumuşayana kadar 8 saat tencerede bekletin. Her bir incirin tepe kısmından cevizleri doldurup fırın tepsisine dizin. İncirleri beklettiğiniz suyun kalanını tepsiye ilave edin. 175 dereceye ayarlı fırında incirler hafif koyu renk alana ve suyunu çekene kadar pişirip servis yapın.