İngiliz keki tarifi

Malzemeler:

7-8 kuru kayısı

6-7 kuru incir

1 su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı

İri kırılmış ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı çiğ badem

Yarım su bardağı Antep fıstığı

15 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı pudra şekeri

3 yumurta

2 su bardağı un

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tereyağı (oda sıcaklığında)

Üzeri için:

Tuzsuz ve kabuksuz yer fıstığı



Hazırlanışı:

Kayısıları ve kuru incirleri ılık su dolu bir kaseye alarak yumuşayıncaya kadar bekletip süzün. Küp formunda doğrayıp ayrı bir kaba alın. Kuru üzüm, ceviz içi, tarçın, badem ve Antep fıstığını ilave edip karıştırın. Zeytinyağı ve pudra şekerini geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ilave edip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip çırpmadan alttan üste doğru bir spatula yardımı ile yavaşça karıştırın. Kuru meyveli karışımı ilave edip bir kaşık yardımıyla karıştırın. Tereyağı ile yağlanmış ve hafif unlanmış baton kek kalıbına dökerek üzerine yer fıstıklarını serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece 45-50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



