Mutfağımızda önemli bir yeri olan irmik çok faydalı bir besin.

Genelde irmik helvası gibi farklı tatlı çeşitlerinde tercih edilen irmiğin çok sayıda faydası da bulunmakta... İrmik durum buğdayından üretilir ve besin değerleri bir taraftan kan şekerini düzene sokarken diğer taraftan bizlere ihtiyacımız olan enerjiyi sağlar ve tokluk hissi oluşmasına yardımcı olur.





İrmiğin başlıca faydaları nelerdir?







Kan şekerini yavaş yükseltir: İrmik yüksek protein değeriyle dikkat çeken bir besindir. Bu sayede düşük glisemik indekse sahiptir. Bu, irmiğin yavaşça sindirilmesini sağlar ve sonuç olarak kan şekeri de yavaş yavaş yükselir. Bu önemli özelliği nedeniyle, düzenli şekilde irmik tüketilmesi tavsiye edilmektedir.





Enerji sağlar: İrmik içerisinde çokça karbonhidrat mevcuttur. Bu sayede yüksek düzeyde enerji sağlama özelliğine sahiptir. Günlük hayatında aktif olan kişilerde ve büyüme çağındaki çocuklarda irmik tüketmek faydalı olacaktır.

Kas ve sinir sistemine faydaları: İrmik içerisinde magnezyum bulunur. Bu sayede irmik, kas ve sinir sisteminin çalışmasında önemli olan minerali sağlamada faydalıdır.

Tokluk hissi sağlar: İrmikte bulunan lifler, besleyici özelliğine ek olarak, diyet yapanların daha fazla tokluk hissetmesine yardımcı olur.

Hemoglobin açısından önemi: Hemoglobinin görevi kanımızda oksijenin taşınmasını sağlamaktır. Demir minerali hemoglobinin verimli çalışması açısından önemlidir. İrmikte oldukça fazla miktarda bulunan demir minerali hemoglobine önemli ölçüde fayda sağlar.





İrmiğin diğer öne çıkan faydaları

- Kanın pıhtılaşmasına pozitif katkı sağlar

- Diş ve kemik sağlığı açısından önemlidir

- Hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır

- Ph dengesi sağlar

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur

- B ve E vitaminlerinden çokça içerir

- Enerjinin depolanması ve taşınmasında pozitif rol oynar

- Vücutta su dengesinin sağlanmasında etkilidir





Pek çok faydası bulunan ve mutfağımızda önemli bir yere sahip olan irmik, aşırıya kaçmadan düzenli olarak tüketilmelidir. Özellikle hafif tatlılarda irmik bolca kullanılır. Örneğin pek çok yemek tarifi sitesinde farklı çeşitlerde irmik helvası tarifi bulabilirsiniz.



