İrmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1.5 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilya

Sosu için

100 ml krema

100 gr bitter çikolata

Üzeri için

Bitter çikolata

Beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Bir tencerede süt, irmik, toz şeker, hindistan cevizi ve vanilyayı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatıp servis yapacağınız, suyla hafif ıslatılmış kalıba boşaltıp buzdolabına alın. Sosu için, kremayı bir kapta ısıtıp ocağın altını kapatın. İçine ufak doğranmış bitter çikolatayı ilave edip eriyene kadar karıştırın. Buzdolabında soğuttuğunuz irmik tatlısını servis tabağına alıp, sosu üzerine dökün. Rendelenmiş çikolata parçalarıyla süsleyerek servis yapın.