Bir çay molası...

Malzemeler:

4 yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı toz şeker

4-5 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Malzemeler:

Yumurta ve toz şekeri bir kapta 7-8 dakika çırpın. Üzerine sırayla sütü ve ayçiçek yağını ekleyip çırpın. Malzemeden 1.5 su bardağı kadarını ayırın. Kalan kek malzemesine elediğiniz unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip sptaula ile karıştırın. Yuvarlak kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Kek malzemesini içine yayın. Önceden ısıtılmamış 160 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Ayırdığınız sütlü karışımı kekin üzerine döküp yayın. 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.